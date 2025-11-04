VOLE in verzet tegen Luchthavenbesluit GAE

Door: Redactie

Groningen Airport Eelde is blij dat onverwacht snel alsnog het Luchthavenbesluit door het demissionaire kabinet is genomen. Dit betekent dat GAE haar vergunning weer op orde heeft om te vliegen. Tot nu toe werkte men op een gedoogbeschikking van 2014. De Raad van State had nog kritische kanttekeningen geplaatst bij dit besluit, maar die heeft de minister van I&W naast zich neergelegd.

Omwonenden hebben zich vooral altijd verzet tegen de verruiming van de openingstijden van GAE. Tot nu toe mocht er niet worden gevlogen tussen 23.00 en 6.30 uur. Met het nieuwe besluit mag er niet worden gevlogen tussen 0.00 uur en 6.00 uur. GAE heeft deze verruiming nodig om interessant te zijn voor commerciële luchtvaart, maar omwonenden vrezen voor hun nachtrust en dientengevolge voor hun gezondheid. De vereniging VOLE zet zich al jaren in om de overlast door GAE te temmen en kwam ook tegen het voorgenomen Luchthavenbesluit in verzet. Nu ineens het besluit werd aangekondigd door GAE komt VOLE weer in actie.

In een persverklaring zegt men: “Op 28 oktober jl. -een dag voor de Tweede Kamer verkiezingen- heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) Robert Tieman van de BBB een luchthavenbesluit (LHB) voor vliegveld Eelde vastgesteld. Een zeer controversieel besluit gezien de lawine aan bezwaren die zijn ingebracht tegen het ontwerp. De honderden punten van kritiek van een breed scala aan maatschappelijke partijen heeft de minister zonder argumenten terzijde geschoven. Een dubbel demissionaire regering die leunt op slechts 32 Kamerleden van de VVD en BBB en (en samen nu slechts 28 zetels) durft het aan om halsoverkop zo’n vergaand besluit te nemen. Niet alleen VOLE maar ook de gemeentes Groningen en Tynaarlo, de milieuorganisaties en diverse buurtorganisaties hebben voorafgaand aan het luchthavenbesluit tal van kritiekpunten aangedragen zoals:

• In strijd met de luchtvaartnota worden de openingstijden verruimd

• Het zogenaamde Kantar-draagvlakonderzoek is gemanipuleerd

• Er is geen milieueffectrapport gemaakt en in de MER-beoordeling is uitgegaan van onjuiste gegevens

• Geluid, geluidhinder en luchtverontreiniging zijn onjuist berekend

• De natuurvergunning wordt overschreden

• De economische onderbouwing is onvoldoende

• Prognoses over het aantal passagiers zijn uit de lucht gegrepen

• De participatie was een farce

Op 17 oktober jl. -10 dagen voor het besluit van de minister- schreef de Raad van State over de verruiming openingstijden dat dit niet voldoende is onderbouwd en niet is getoetst aan artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 7 Handvest van de grondrechten van de EU (EU-Handvest). De Raad schrijft: ‘Hierdoor is onduidelijk of en in welke mate volgens de regering deze fundamentele rechten door het besluit worden geraakt en, als daarvan sprake is, welke rechtvaardiging daarvoor wordt gegeven.’ VOLE heeft sterk de indruk dat men bij het ministerie I&W niet meer wist hoe ze al deze kritiek moesten beantwoorden.”

Jan Wittenberg van VOLE is kritisch: “De minister heeft het Luchthavenbesluit gewoon conform de wens van de luchtvaartlobby vastgesteld. Hij heeft een onvoldragen en controversieel besluit gewoon over de schutting gegooid. Kennelijk met de instelling dat de bestuursrechter het dan maar verder moet uitzoeken. VOLE heeft er vertrouwen in dat het besluit bij de Raad van State sneuvelt. Maar het stemt droevig. De omwonenden en de natuur blijven achter zonder goede rechtsbescherming. VOLE zal op korte termijn beroep instellen en een voorlopige voorziening vragen bij de Raad van State om de verruiming van de openingstijden terug te draaien.”