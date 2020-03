VOLE stapt naar de Raad van State wegens overtredingen Groningen Airport Eelde

Nieuws:

Door: Redactie

VOLE houdt Groningen Airport Eelde in de gaten. Ooit ontstond de vereniging om weerstand te bieden tegen de lawaaioverlast van overvliegende vliegtuigen. De harde kern van VOLE (Vereniging Omwonenden Luchthaven Eelde) woonde toen in Glimmen en omgeving. Met onverminderde ijver controleert men of de luchthaven zich aan de regels houdt en waar mogelijk probeert VOLE aan te tonen, dat de luchthaven geen bestaansrecht meer heeft.

In het kader van controle houdt VOLE bij of de luchthaven zich wel houdt aan de spelregels. Zo is het vliegveld van 23.00 uur tot 6.30 uur gesloten en mag er dus niet worden gevlogen. VOLE heeft in 2018 en 2019 meerdere keren geconstateerd dat in de ‘verboden uren’ toch vliegtuigen zijn vertrokken of gearriveerd. Men diende daarover klachten in, die uitmondden in een rechtszaak in Groningen.

Inzet

Het ging o.a. om een vlucht op 27 mei, die na 23.00 uur arriveerde en een vlucht op 1 juli 2018 toen een vliegtuig met voetbalsupporters na 23.00 uur het luchtruim koos. VOLE merkte dat het ministerie niet wilde optreden tegen de luchthaven en deed daarom in 2018 een direct appèl op de minister om te handhaven. Dat verzoek werd afgewezen, aldus VOLE. Daarop stapte men naar de rechter en daar gaf het ministerie toe dat de overtredingen inderdaad hadden plaatsgevonden. De directie van de luchthaven, zo stelt VOLE, was het met de minister niet eens en daar bleef het bij. Volgens VOLE stonden deze incidenten niet op zichzelf en werd er in 2018 en 2019 geregeld de hand gelicht met de sluitingstijden. “Nordica kreeg van de luchthaven in strijd met de regels toestemming voor 6.30 uur te vertrekken. Daarbij werden omwonenden in hun slaap gestoord door de gierende motoren van warmdraaiende en taxiënde toestellen”, zegt een woordvoerder van VOLE.

Op 20 januari haalde VOLE voor de rechtbank bakzeil. De rechtbank was het eens met het ministerie van IL&T (Inspectie Leefomgeving & Transport), die stelde dat het draaien van motoren en het taxiën niet valt onder de ‘verboden bewegingen’ tussen 23.00-6.30 uur. Voor VOLE is de maat vol. Men is het zo hardgrondig oneens met de rechtbank, dat men nu een beroep heeft ingesteld bij de Raad van State om haar gelijk te halen.

Motieven van VOLE om door te gaan

In een verklaring voor haar vasthoudendheid stelt VOLE: “Het gaat om een principiële zaak die ook gevolgen heeft voor de handhaving van de sluitingstijden bij andere luchthavens. Daar komt bij dat luchthaven Eelde herhaaldelijk en systematisch overtredingen begaat en de aanwijzingen en berispingen van de minister niet accepteert. Het door de minister opgelegde ‘plan van aanpak met daarin opgenomen verbeteracties om herhaling te voorkomen’ is nog steeds niet door de luchthavendirectie ingediend.”