Volleybalclub Stentor in een positieve flow

Nieuws:

Door: Redactie

Deze foto’s laten Anne en Marjolein zien; speelsters van het eerste damesteam van volleybalvereniging Stentor in Haren. Ze zijn op bezoek bij hun kersverse sponsors: Huize Rodenburg en Pizzeria Sa Capanna. Mooi staaltje sporteconomie. Hoe gaat het met Stentor?

Voorzitter Hielke Merkus (1975) vindt dat je medewerkers in een organisatie de vrijheid moet geven om hun werk in te richten zoals hen dat goeddunkt. Die visie past hij dan ook toe bij het onderwerp ‘shirtsponsoring’. Merkus: “Veel clubs hebben een sponsorcommissie, maar dat is wat te afstandelijk. Bij ons zijn de seniorenteams zelf verantwoordelijk voor het binnenhalen van hun sponsors. Daar hoort bij dat ze dan ook zelf kunnen beslissen hoe ze het geld binnen hun team gaan besteden. Dat werkt heel goed bij Stentor. Uiteraard stimuleren wij wel de hele vereniging gebruik te maken van de diensten van de sponsoren.”

Pizza’s en bonbons

Terug naar Anne en Marjolein van Dames 1. Hun team ging na wedstrijden nogal eens een pizza eten bij Sa Capanna in Haren en daar hebben ze dus maar eens een balletje opgegooid (daar zijn ze uiteraard goed in) over sponsoring. Ook met Huize Rodenburg hebben hun contacten geleid tot een sponsordeal. Onze krant werd door de dames zelf benaderd met de vraag of hierover een persbericht gestuurd mocht worden.

Jonge aanwas

Hielke Merkus zegt dat het goed gaat met Stentor. Op het sportieve vlak wordt er goed gepresteerd met kampioenstitels en promoties. Een ook de vereniging loopt goed, met rond 120 leden en een gestage aanwas bij de jonge jeugd. Merkus: “Vaak zie je hier de kinderen van onze seniorleden als mini beginnen. Ze krijgen aangepaste trainingen en stromen na de basisschool door naar de jeugdteams. Onze vereniging groeit.” Natuurlijk is er ook een punt van zorg. Merkus zegt dat het vinden van vrijwilligers en trainers altijd een lastige opgave blijft. Zelf is hij verknocht aan deze sport (sinds zijn 11e) en aan de vereniging (sinds 2003). Bovendien is hij trainer van Dames 1 en 2. Stentor heeft sportzaal De Bam als thuisbasis.