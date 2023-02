Vondellaan gevaarlijk voor blinde mensen? Verzoek: Rij rustig!

Door: Redactie

Gerard Uilenberg uit Haren is nagenoeg blind en gaat met zijn hond geregeld wandelen in het Hendrik de Vriesplantsoen aan de Vondellaan. Daar steekt hij de weg over met zijn rood witte blindenstok vooruit in het vertrouwen dat autoverkeer de snelheid tempert en hem veilig laat oversteken. Dat vertrouwen staat evenwel op de tocht, want Uilenberg voelt zich allerminst veilig.

“Ik heb het gevoel dat er veel te snel wordt gereden en dat mensen zich van mij niet veel aantrekken als ik ga oversteken”, zegt hij. “Dat geeft me een onveilig gevoel.” De Harenaar heeft contact opgenomen met de gemeente, die de situatie heeft bekeken. Volgens Uilenberg ziet men geen aanleiding om maatregelen te nemen en daarom doet hij nu via de krant een appèl op automobilisten: “Als je een blinde of slechtziende met een rood witte stok aan de rand van de weg ziet staan, geef die dan alsjeblieft ruimte en tijd om over te steken.”