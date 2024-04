Voorjaar in de berm van de Rijksstraatweg

Door: Redactie

Op veel plekken in Haren steekt het voorjaar de kop boven het maaiveld uit. Zeeën van kleurige crocussen zie je staan op veldjes en in bermen.

Wat onze webfotograaf opviel was dat er ook weer kleurige bloemen opkomen in de bermen van de Rijksstraatweg. Vroeger werden deze tot gladde gazonnetjes gemaaid, maar sinds ongeveer vijftien jaar geleden stopte de gemeente in het voorjaar met intensief maaien. Sommige mensen zien liever een glad gazon en maaien het stuk voor hun huis zelf. Anderen houden meer van dit tafereel.