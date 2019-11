Vrijdag 22 november onthult wethouder naam van nieuwe tunnel

Door: Redactie

De tunnel onder het spoor naast het station van Haren krijgt een naam. Deze zal door wethouder Philip Broeksma feestelijk worden onthuld op vrijdag 22 november om 15.00 uur. De festiviteit duurt tot 16.00 uur.

De tunnel voor voetgangers en fietsers is al enkele weken open en wordt al volop gebruikt. De bouw duurde anderhalf jaar en is uitgevoerd door Reimert Infra uit Almere. Opdrachtgever was ProRail.