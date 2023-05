Vrijdag 9 en zaterdag 10 juni: muziekfestival HarFest (1e editie)

Door: Sales

Ewoud Zwarts hoopt dat HarFest een jaarlijks terugkerend evenement in Haren kan worden. Hij is één van de mensen die op verzoek van de Culturele Raad Haren de schouders eronder heeft gezet. HarFest is een talentenjacht voor (jonge) muzikanten, die zich aan het publiek in Haren mogen presenteren. Het moet ook een gezellig festival worden in het dorp.

Martine Slager van de Culturele Raad bracht het gesprek met Zwarts op gang; ze vond dat er iets voor jongeren georganiseerd moest worden. Een paar enthousiaste dorpelingen sloten zich bij het initiatief aan en zo ontstond het idee voor HarFest (Harenmuziek Festival).

Zwarts: “We hebben ook contact gezocht met Ondernemend Haren omdat we ons podium in het centrum van het dorp zetten, op het Clockhuysplein. Zij zagen het ook zitten en zo kreeg het plan verder vorm.”

Wat is HarFest?

Zwarts: “ Commissie lid Rita vd Veen kwam met deze naam, fonetisch klinkt het naar ‘Harvest’ van Neil Young maar betekent ook ‘oogst’, in dit geval van jong talent“.

Jonge muzikanten uit Haren en ook uit de regio werden opgeroepen om zich aan te melden echter het aantal daarvan viel wat tegen. “We hadden meer deelnemers uit Haren verwacht, maar de drempel is zo’n eerste keer misschien nog wat hoog”. HarFest vindt plaats op vrijdag 9 en zaterdag 10 juni. Op de vrijdag voornamelijk jeugd en zaterdag muzikanten waarbij leeftijd er niet toe doet. Zwarts; “De uitdaging is wel om de komende jaren HarFest te laten uitgroeien tot een tweedaags jeugdfestival”. Het speelt zich af op en rond het grote podium op het plein bij ‘t Clockhuys aan de Kerkstraat. Daar komen ook o.a. foodtrucks en kan er wat worden gedronken. “Ik weet zeker dat het gezellig druk gaat worden”, zegt Daphne de Haan van Ondernemend Haren. “Live muziek, hapjes en drankjes is een mooie combinatie”, zegt Ewoud Zwarts.