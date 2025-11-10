Vrijdag wordt Ger Pesman uitgezwaaid

Door: Redactie

Ger Pesman, de winkelmanager die in 2013 de Jumbo Supermarkt in Haren op de kaart zette, is met pensioen. Hij heeft zich altijd opengesteld voor Haren en de kans bestaat dat veel klanten of oud-medewerkers nog wel even formeel afscheid van hem willen nemen.

Dat kan vrijdag 14 november tussen 11.00-13.00 uur in de winkel aan de Kroonkampweg in Haren. De Maripaan Groep, waar de Jumbo-winkels in onze regio onder vallen, zorgt dat Ger Pesman feestelijk wordt uitgeluid.

Ruben Vogd (Maripaan Groep) zegt: “Iedereen is welkom vrijdag!”

Foto: Ger Pesman

