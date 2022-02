Vrijdagmiddag weer stormachtig in Haren

Door: Redactie

Vrijdagmiddag en -avond wordt er weer storm verwacht in onze regio, met flinke windstoten. Gisteren kregen we al een hors d’oeuvre van de storm en dat leverde schade op, vooral aan bomen. Ook gingen hekken en reclameborden om, maar voorts viel het mee. De bijgaande foto laat een reus zien die bezweek nabij de Meerwegbrug in Haren.

Foto: Ynte Jan Kuindersma



Donderdagochtend vroeg ging deze reus neer aan de Dilgtweg. De boom is inmiddels opgeruimd. Foto: 112Groningen/Haren de Krant