Vrijwilligers werven voor kinderen met verstandelijke beperking in Haren

De voormalige Kerkboerderij aan de Oude Middelhorst heet Buitenhorst, de nieuwste woning van Stichting Sprank in Haren.

Stichting Sprank

Gedreven door Gods liefde begeleidt Sprank mensen met een verstandelijke beperking in een betekenisvol leven. Haren is de nieuwste locatie van de stichting, op www.stichtingsprank.nl staat alle informatie over de organisatie en andere locaties in het land.

De stichting organiseert een avond voor mensen die overwegen vrijwilligerswerk te gaan doen. Deze vindt plaats op 31 oktober a.s. van 19.30-21.00 uur.

Locatie: Ontmoetingskerk in Haren (Sterremuurweg 4). Zij krijgen ook een rondleiding door de nieuwe woning Buitenhorst. Tijdens of na deze informatieavond kunt u besluiten of u vrijwilliger wilt worden.