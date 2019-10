VV Glimmen in financiële klem door nieuwe gemeentelijke tarieven

Door: Redactie

Sportverenigingen in Haren herkenden zich in het verhaal van tennisclub TSH in deze krant (augustus). Die club wordt onder het nieuwe regime van de Gemeente Groningen op torenhoge vaste OZB-kosten gejaagd (van 2.400 naar 22.000 euro). Voetbalvereniging vv Glimmen heeft haar leden deze maand een vergelijkbare boodschap moeten brengen.

De club in Glimmen huurt de accommodatie (velden en kleedkamers) van de gemeente. In Haren betaalde men 3.800 euro per jaar inclusief het onderhoud. De nieuwe huurbaas Groningen maakte een nieuwe rekensom: 11.000 euro per jaar. “We huren nu per uur velden en kleedkamers”, zegt penningmeester Jan Deen. “Dat betekent, dat we bij extra wedstrijden direct een rekening krijgen.” Volgens Deen komt er hierdoor ook een eind aan het ‘zakcentje’ dat de club jaarlijk verdiende met het verhuren van de accommodatie aan derden. “Dat leverde de clubkas jaarlijks 500 á 1000 euro op”. Maar dan is het leed nog steeds niet geleden.

Nog meer financieel onheil komt er op vv Glimmen af. Deen vertelt dat de bijdrage in de kosten van kalk van de voormalige gemeente Haren nu ook van de baan is (1.200 euro per jaar). Dan is de OZB als huurder verhoogd van 1150 naar 2300 euro. Opgeteld moet de vereniging dus na de fusie per jaar rekenen op 10.550 euro extra uitgaven. Deen heeft het complete plaatje nog niet helder. Hij zegt: “We weten nog niet wat de gemeente gaat doen met de huur van de kantine.” Die kantine is trouwens een verhaal op zichzelf. Er bestaat een overeenkomst waarin de Gemeente Haren het eigendom van de kantine overdraagt aan de club in het kader van verzelfstandiging. Dat plan is nooit uitgevoerd. Deen: “De handtekeningen waren bijna gezet, maar de provincie en Gemeente Groningen hebben daar een stokje voor gestoken.” Overigens weet Deen niet of hij wel blij moet zijn met het eigendom van de kantine. Als eigenaar kunnen de OZB-kosten als een komeet omhoog schieten.

Zonnepanelen

Los van bovenstaand verdriet voelt de Glimmense vereniging zich ook belemmerd in het duurzaam maken van de club. Al meer dan een jaar lukt het niet om een gemeentelijke toestemming te krijgen voor het plaatsen van zonnepanelen op de kantine. Die panelen zouden de energiekosten flink omlaag kunnen brengen. “Om het netjes te zeggen: we zijn zeer ongelukkig met de overgang naar de Gemeente Groningen”, zegt Deen. “We zijn bezorgd over alle extra kosten die op ons afkomen.”