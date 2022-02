Nieuws:

Door: Redactie

In de week van 4 t/m 9 april is er de collecte voor het Fonds Gehandicapten sport. Wilt u collectant worden?

U kunt zelf aangeven in welke stra(a)t(en) in Haren/Glimmen u wilt lopen.

Als er meerdere personen in dezelfde straat willen collecteren dan neem ik contact op voor een alternatief.

Mail aan:

gvoetbal@vvgorecht.nl