VWDTP Full Moon Swim in Paterswoldsemeer

Door: Redactie

Op 18 september wordt er met volle maan gezwommen in het Paterswoldse Meer vanaf VWDTP (Meerweg 227, Haren). “Een Full Moon Swim is een bijzondere ervaring. Met een groep in het donker zwemmen onder de volle maan heeft iets magisch”, met Yvonne van Hoepen, die veel in open water zwemt.

Er vaart trouwens een bootje mee voor extra veiligheid. Wie mee wil doen is welkom, zegt ze. “We gaan om 21:00 uur het water in. De kleedkamers zijn

vanaf 20:45 uur open. De kosten bedragen voor niet leden € 5,00.”

Wat mee te brengen?

Een fel (fiets)lampje en een zwemboei waar het lampje in kan.

Yvonne: “Mocht je dit niet hebben mail dan naar zwemmen@vwdtp.nl, dan kijken wij wat wij extra mee kunnen brengen.”

Je kunt je opgeven via de website:

https://vwdtp-site.e-captain.nl/activiteiten/1101/full-moon-swim-supermaan/inschrijven

Publiek is welkom.