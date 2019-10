Waar brengen we ons oud papier naartoe?

Door: Redactie

Je kunt oud papier natuurlijk storten in de container van de gemeente aan de Westersedrift, maar je kunt het ook 1000 meter verderop doen op het plein naast de katholieke kerk. Het verschil zit in de bestemming van de opbrengst. Jan Derk Sluurman: “Breng je het naar de gemeente, dan gaat het geld naar de begroting. Breng je het bij ons, dan gaat het geld naar goede doelen.” Zijn ogen lijken te zeggen: ‘dan is de keuze toch gemakkelijk?’.

De Stichting Oud Papier Haren verzamelt maandelijks rond 14.000 kilo oud papier. Virol, die het papier verwerkt, biedt fluctuerende papierprijzen (marktwerking). Sommige verzamelaars (zoals sportclubs) stoppen, omdat de kosten hoger zijn dan de baten. De Harense stichting gaat echter stug door. Met een goede reden, want men kan altijd nog ieder jaar rond 8 á 9.000 euro overmaken aan goede doelen, vaak in ontwikkelingslanden. De doelen worden aangedragen door de verschillende kerken in Haren. Jan Derk Sluurman, bestuurslid van de stichting, wil wel wat reclame maken voor deze manier van doneren.

De container staat iedere vrijdag en zaterdag op het plein naast de kerk (Irenelaan). Op zaterdag van 9.00-12.00 uur zijn er bovendien vrijwilligers, die helpen met sjouwen. Op de foto staan Amel Blink, Henk Wester, Markus Wagener en Jan Derk Sluurman klaar om kranten in ontvangst te nemen. Er zijn ook vrijwilligers nodig voor de container die iedere 2e zaterdag van de maand aan de Meidoornlaan in Glimmen staat. Mail Jan Derk op hajade@home.nl