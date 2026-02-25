Waar een wil is, daar is Mariia – expositie nog tot 28 april in Westerholm

Door: Redactie

Schilderes Mariia Holiashkina (2003) uit Oekraïne exposeert nog tot 28 april in Westerholm (Irenelaan, Haren). Haar schilderijen vertellen verhalen, zelfs als je onvoorbereid kijkt. Juist dan wordt de fantasie aan het werk gezet. Mariia bouwt al sinds 2020 een leven op in Groningen. Ver van thuis. Ja, ze was hier al vóór de oorlog naartoe gekomen, omdat ze van Nederland houdt.

Nederland

“Ik studeerde in Kyiv aan de Nationale Academie voor Beeldende Kunst en Architectuur. Voor mijn bachelor ging ik in 2020 naar Nederland en in 2024 studeerde ik af aan Academie Minerva”, zegt Mariia in keurig Nederlands. De taal leerde ze tijdens cursussen en in haar sociale netwerk. “Ik voel me intussen al bijna een Nederlander”, zegt ze. “Zoals de mensen hier zijn, heel open, zo ben ik zelf ook. In het onderwijs in Oekraïne is er een afstand tussen docent en leerling. Dat is in Nederland heel anders en dat vind ik fijn.”

Een voorbeeld van haar werk is te zien op deze foto die is gemaakt tijdens de opening van de expositie. Bij dit schilderij schreef Mariia de volgende toelichting:

“Bend In The Road” 2026, aquarel

Het idee om dit portret van Chris Cornell te schilderen spookte al zo’n twee jaar door mijn hoofd. Ik werkte aan andere projecten en deed inspiratie op waar ik ook was. Op een gegeven moment vielen alle details eindelijk op hun plek. De muziek van Chris Cornell is een belangrijke steun voor me geweest in allerlei levensfasen. Naast zijn stem met een uitzonderlijke emotionele kwaliteit, kracht en schoonheid, raakte vooral zijn poëzie me diep. De beeldende teksten, die beelden, landschappen en verhalen schetsen van momenten van grote spanning, destructieve isolatie en uiteindelijk van pure, kwetsbare uitingen van menselijke tederheid. De verschillende facetten van zijn stijl kwamen gedurende zijn carrière op diverse manieren tot uiting, maar vormden samen een unieke beeldtaal.

Deze beeldtaal heb ik in dit schilderij willen verkennen. “Bend In The Road” is een nummer van het album Higher Truth, dat het verhaal vertelt van iemand die veel veranderingen en uitdagingen in zijn leven tegenkomt, maar later ontdekt dat hij zijn leven niet anders wil, omdat hij het in al zijn complexiteit heeft leren waarderen en liefhebben. De kleine blauwe maan verwijst naar het nummer “Worried Moon”, waarin iemand een gesprek voert met de maan en haar vraagt ​​wat de toekomst hem brengt, in de hoop liefdesverdriet te voorkomen. Veel van deze nummers hebben een rode draad van een verhaal over overleven en genezing, dat moeilijkheden voorbijgaan en tegenspoed overwonnen kan worden. Daarom zijn er ook paardenbloemen, de prachtige maar taaie bloemen die indien nodig door beton heen kunnen groeien, zoals Cornell noemt in “Dandelion” van Audioslave en in “Sweet Euphoria” op Euphoria Mourning. Dan is er nog de zwerfhond, waarmee hij zichzelf vaak symbolisch vergelijkt. Dit schilderij is te zien op mijn tentoonstelling in Westerholm Zorgcentrum Haren, Groningen, tot en met 28 april 2026.

Mariia

