Waar in Noordlaren kunnen woningen worden gebouwd?

Nieuws:

Door: Redactie

Op dinsdag 8 oktober is er een werksessie over mogelijke nieuwe woonlocaties in Noordlaren. Inwoners van Noordlaren zijn van harte welkom bij De Hoeksteen aan de Lageweg 45A in Noordlaren van 19:30 tot ongeveer 21:30 uur. Wethouder Rik van Niejenhuis gaat de avond openen en inleiden. In groepjes en aan de hand van luchtfoto’s inventariseren we samen mogelijke locaties voor woningbouw.

De wooncommissie van Noordlaren heeft via een enquête onder dorpsbewoners informatie over de woonbehoefte in het dorp opgehaald. Daarnaast is er een dorpsontwikkelplan opgesteld. Het projectteam van de gemeente Groningen gaat graag verder met u in gesprek over de woonbehoefte zodat de woningbouw past bij de schaal en uitstraling van het dorp. Meer informatie vindt u op de website van de gemeente Groningen: https://gemeente.groningen.nl/woonvisie-noordlaren?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren+26+september&utm_medium=email&utm_source=Mailer