Waar is dit?

Door: Redactie

De man die de historie van Haren heeft vastgelegd in een boek (Vervlogen jaren in Haren) heet Henk Werners. Tijdens zijn speurtochten in het verleden stuit hij soms op foto’s, waarvan niet duidelijk waar en wanneer die is gemaakt. Af en toe zullen we deze ‘foto’s met vraagtekens’ op deze homepage aan onze lezers voorleggen.

De bijgaande foto laat een boerderij in Haren zien. Waar staat (of stond) die? Wie waren de bewoners? Wanneer is deze foto ongeveer gemaakt?

Stuur uw informatie aan Henk Werners: henkwerners@home.nl