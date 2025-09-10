Waar is het draaiorgel van Joris gebleven?

Door: Redactie

Sinds drie maanden is het stil in het dorp op vrijdagmiddag. Het draaiorgel van Joris ten Have, altijd goed voor eigentijdse deunen en vertier voor jong en oud, komt niet terug. Waarom?

Joris ten Have vertelt desgevraagd dat er meer redenen zijn geweest om zich uit Haren terug te trekken. Zo is de indeling van de markt op het Raadhuisplein iets veranderd, waardoor hij daar zijn vaste stek kwijtraakte. De draaiorgelman had de gewoonte om zijn middag op enkele andere hoekjes in het dorp te starten en dan naar het plein te gaan om te profiteren van de drukte op de warenmarkt. Verder wijst hij op het toenemende aantal geparkeerde bakfietsen in het centrum, waardoor andere plekken voor hem onbereikbaar zijn. Los van deze praktische redenen is er nog een economisch argument, zegt Joris: “De inkomsten liepen terug omdat veel mensen wel komen kijken maar niets meer in mijn bakje deden.” Het is volgens hem een optelsom: geen plek meer en minder inkomsten, dan neem je zo’n beslissing.

Volgens Joris beginnen mensen in Haren het onderhand te merken dat hij definitief weg is; hij krijgt berichten van Harenaars die de reuring missen. Ondanks alles heeft Joris stille hoop dat er ooit weer een plek voor hem gevonden kan worden op de warenmarkt. “Er is iemand die daar zijn best voor gaat doen”, zegt hij.

Overigens gaat Joris ten Have onverminderd door met zijn werk als draaiorgelman in andere plaatsen, maar ook tijdens evenementen in de regio.