Waar liggen de parels in Haren verborgen? Personeelskrapte laat zich ook hier voelen

Door: Redactie

Heel wat winkels en bedrijven in Haren hebben te kampen met personeelstekorten. Om van de zorginstellingen nog maar te zwijgen. Dat is geen luxeprobleem, want winkels moeten in de zomer dicht of gaan zelfs definitief sluiten omdat er geen opvolgers zijn. Installatiebedrijven hebben de vacatures gewoon op hun auto’s geplakt en een zorginstelling in Haren beloont tips met 100,-. Hoe is dit mogelijk? We vragen het Erik Oosterveld, arbeidsmarktdeskundige van het UWV in Groningen.

“De economie draait niet optimaal en tóch is er een tekort aan medewerkers. De oorzaak ligt voor een groot deel in demografische ontwikkelingen”, zegt Oosterveld. “De bevolking groeit weliswaar, maar die groei komt vooral door vergrijzing en migratie. Ouderen en migranten werken nu eenmaal minder.” Tot zover de analyse, maar waar zou je dan wél mensen kunnen vinden om onze vacatures te vervullen? Oosterveld: “Het CBS heeft berekend dat in de provincie Groningen en de kop van Drenthe 55.000 mensen potentieel zouden kunnen werken, maar dat niet of niet volledig doen. Meer dan de helft daarvan heeft geen uitkering (bijstand of WW) en die kennen we dus grotendeels niet. Het is nu de kunst om die 55.000 mensen warm te maken voor werk.”

55.000 verstopte parels

Volgens het CBS kunnen in onze regio 55.000 mensen aan het werk, maar doen ze dat om bepaalde redenen (nog) niet of niet volledig. Verstopte parels. Hoe ziet die groep eruit?

7.200 hebben WW

27.000 hebben bijstand

20.800 grotendeels niet in beeld

De mensen zijn er dus wél, maar moeten door werkgevers nog uit de ‘vijver’ worden gevist. Hierbij kan Werk in Zicht helpen (een samenwerking van gemeente, onderwijs en UWV). Redenen om niet te werken: partner heeft een goede baan; men wil niet te veel verdienen om toeslagen niet mis te lopen.

In Haren de Krant van 28 augustus leest u meer over dit thema en bovendien hebben we een selectie gemaakt van aantrekkelijke vacatures in Haren, die toch vervuld zouden moeten kunnen worden.

foto: Erik Oosterveld