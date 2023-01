Waarom Holiskin moest stoppen. Toch ook weer een nieuw begin.

Door: Redactie

Op 13 januari stuurde Wendy Berends (37) van Holiskin een mail aan haar klanten, die ze liever nooit had willen sturen. Ze deelde mee dat ze heeft gestreden met alles wat ze in zich had, maar dat het niet voldoende was geweest. De deuren van Holiskin moet zij sluiten. Wendy wil haar verhaal ook vertellen aan de krant, hiermee wil ze laten zien dat het ondernemerschap óók heel hard kan zijn.

Diepgang

Wendy is ondanks haar verdriet en teleurstelling trots op hetgeen ze sinds 2012 heeft bereikt. Ze begon in het bedrijf van haar moeder (Sportcentrum Energy in Haren) met het geven van gezichtsbehandelingen. Ze verhuisde in 2013 naar een eigen winkel en waagde in 2017 de stap naar een groter pand, Kerkstraat 6. De naamsverandering van Treatment Company in Holiskin was veelzeggend. Wendy beperkte zich niet tot een ‘mooie huid’, maar richtte zich steeds meer op de mens onder die huid. Deze diepgang bepaalde de koers van haar bedrijf tussen 2012 en 2023.

Nodig

Holiskin ontwikkelde zich tot rustpunt voor vrouwen, die volgens Wendy van nature anderen verzorgen en zelf nauwelijks worden verzorgd. Ze ging, samen met haar team, ontspannende gezichtsbehandelingen en massages verzorgen, gaf adviezen bij huid- en gezondheidsklachten en schoolde zich tot orthomoleculair therapeut. Daarnaast breidde ze haar dienstverlening uit met het geven van vrouwencirkels en cacaoceremonies. “Ik heb heel bewust gekozen voor deze verdieping en daar sta ik nu nog steeds voor de volle honderd procent achter”, zegt Wendy.

Gezin

Wendy Berends: een ondernemer met visie, een goed team, een mooie winkel en genoeg klanten. Perfect toch? Waarom ging het fout, is de logische vraag die we haar stellen. Wendy: “Ik denk dat ondernemers heel wat is overkomen de afgelopen jaren. Dat geldt niet alleen voor mij. Het begon met de pandemie en daar kwamen de extreme kostenverhogingen voor energie en huur overheen. Onze klanten hebben ook te maken met enorme inflatie en daardoor maken ze andere keuzes dan voorheen.” Wendy zegt dat de financiën sinds de lockdown te wensen over lieten. Toch bleef ze geloven dat het goed zou komen. “Het waren thuis lastige discussies, want we hebben een huis en een gezin met drie kinderen”, zegt ze. “Een grote verantwoordelijkheid.”

Geld is op

Holiskin is een eenmanszaak. In december werd het Wendy duidelijk dat ze het tij, financieel gezien, niet meer kon keren en dat was het moment dat zij het hoofd moest buigen. “Ik kan het salaris van drie medewerkers, de energielasten en de huurkosten van het pand gewoon niet meer opbrengen. Om het maar simpel te zeggen: het geld is op. Ik heb iedereen tot nu toe kunnen betalen, maar ik zal na 1 februari regelingen moeten treffen met onder andere de verhuurder. Want wanneer je bedrijf eindigt loopt de huur gewoon door…



Terug naar de basis

Wendy heeft de afgelopen maanden geworsteld met verschillende gevoelens, zoals teleurstelling, niet goed genoeg zijn en de angst voor gezichtsverlies. “Maar dat is voorbij”, zegt ze. “Ik maakte de stap van ego naar gevoel en daarin weet ik dat stoppen het juiste is.” Heeft haar focus op de ‘innerlijke vrouw’ misschien verkeerd uitgepakt? “Ik denk het niet, want de behoefte aan onze diensten is groter dan ooit. Kijk alleen maar naar alle vrouwen met fysieke en emotionele klachten gerelateerd aan stress. Het aantal mensen met een burn-out was nog nooit zo hoog.” Binnen het team vloeiden er tranen. Wendy vindt het ontzettend jammer dat het verhaal zo moet eindigen en dat ze de vrouwen, met wie ze al zo lang en met veel plezier samenwerkt, moet laten gaan. “Ik ben de meiden ontzettend dankbaar voor de afgelopen jaren en ben er van overtuigd dat zij ook weer op een fijne plek zullen terecht komen.”



Op 1 februari maakt Wendy een nieuwe start: “Terug naar de basis. Ik ga in het bedrijf van mijn moeder weer gezichtsbehandelingen en orthomoleculaire consulten geven. Ik ben heel blij dat mama mij die mogelijkheid heeft geboden. Ik kan nu in rust bijkomen van de emotionele rollercoaster waarin ik me bevind en kijk met veel positiviteit uit naar de toekomst.”