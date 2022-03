Waarom krijgt Gerard geen blindengeleidehond?

Door: Redactie

Wie minder dan 2% gezichtsvermogen heeft is blind. Wie blind of zeer slechtziend is heeft in ons land recht op een blindengeleidehond, die wordt vergoed uit de zorgverzekering. Zo’n hond zorgt ervoor dat iemand er weer op uit kan om onderdeel te blijven van de samenleving. Gerard Uilenberg (50) uit Haren is blind, maar krijgt tóch geen hond. Wat is hier aan de hand?

“Ik was heel actief”

Zelf zou hij de krant hierover niet hebben gebeld, maar een buurtgenoot deed dat wél. Gerard Uilenberg vertelt desgevraagd hoe hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd en het zonder hond moet stellen. “Het maakt me verdrietig, emotioneel, boos en gefrustreerd”, zegt hij. “Ik voel me ongelukkig, omdat ik nauwelijks de straat op durf. Vroeger was ik heel actief, maakte radioprogramma’s, was verslaggever van Haren FM, verzorgde zangoptredens en organiseerde feesten. Maar ja, toen kon ik nog een heel klein beetje zien. Nu ik links minder dan 0,5% gezichtsvermogen heb en rechts 1% durf ik niet meer weg.”

Ruzie met Cosis

Je zou denken dat deze Harenaar aan alle eisen voldoet om een indicatie te krijgen en zijn behandelaar in de oogkliniek vindt dat ook. Uilenberg weet waarom de Stichting Bartiméus de indicatie weigert: “Ik heb een conflict met Cosis in Haren, die mij begeleidt. Ik kan met minder begeleiding toe, maar daar willen ze niet aan. Het draait volgens mij om geld. Ze zeggen dat ik mezelf overschat, maar dat is niet zo. Ik wil gewoon dolgraag zoveel mogelijk mezelf redden en mijn eigen beslissingen nemen. Anderen bepalen mijn leven en daar heb ik steeds meer moeite mee. Ik zit gevangen in hun systeem en kom daar niet meer uit. Dat maakt me soms boos en gefrustreerd en daarom is de relatie met Cosis nu heel slecht. Ik heb daarom een vertrouwenspersoon ingeschakeld. Ik weet dat Cosis negatief over mij praat tegen Bartiméus en de geleidehondenscholen. En zo word ik niet geholpen maar kapot gemaakt.”

Slechte verhalen

Uilenberg denkt dus te weten dat zijn negatieve imago bij Cosis van invloed is op het verkrijgen van een indicatie voor de blindengeleidehond. Maar is dat het hele verhaal? Nee, geeft hij toe. “Ik heb in 2004 al eens een poos een blindengeleidehond gehad, maar ik zat toen in een depressieve periode, waarin ik mijn oogziekte niet kon accepteren. Dat heb ik afgereageerd op mijn hond, die ik niet goed verzorgde. Die is toen bij mij weggehaald en daarom denken ze nu dat ik ongeschikt ben. Nou ja zeg, dat is achttien jaar geleden!” Later heeft Uilenberg nog twee keer een gewoon hondje geprobeerd, de laatste in 2021. “Helaas bleek het niet mogelijk om die uit te laten en daar heb ik ook afstand van moeten doen. En nu zeggen ze dus: Uilenberg moet geen hond meer hebben.”

Geen werk

Daar zit hij dan. Verstrikt in de afhankelijkheidspositie die hij verafschuwt. En anderen zeggen telkens wat goed voor hem is. “Nu wil Cosis ook nog dat ik hun huurhuis aan de Meerweg uitga, maar dat wil ik niet. Dit is mijn thuis. Als ik een blindengeleidehond krijg kan ik mijn leven weer gaan opbouwen. Ik wil niets liever. Weet je wat ze ook nog als argument geven? ‘Gerard zit hele dagen binnen, dus voor een hond is geen werk’. Snappen ze dan niet dat ik juist thuis zit omdat ik zonder hond niet naar buiten durf?”

Blijven hopen

Hij weet nu even niet wat hij moet doen. Uilenberg overweegt een Crowdfunding Actie op poten te zetten om de plm. 30.000,- euro bijeen te brengen. Of zou er een particuliere sponsor zijn die hem zijn horizon wil teruggeven? Toch houdt hij ook de hoop dat na het verschijnen van dit artikel de indicatie misschien alsnog geregeld kan worden.

Indicatieadvies

Voor het krijgen van een hond is een indicatie nodig door de Stichting Bartiméus. De aanschaf en opleiding worden betaald uit de basisverzekering. De eigenaar van de blindengeleidehond ontvangt jaarlijks ruim 1000,- euro als tegemoetkoming in de onderhoudskosten. Als argumenten voor de hulp van deze honden noemt de KNGF: “Veiligheid: de baas hoeft niet meer bang te zijn te vallen of ergens tegenaan te lopen.Snelheid: de baas hoeft niet meer te zoeken naar zebrapaden of alternatieve routes bij wegopbrekingen.Bewegingsvrijheid: de baas gaat gemakkelijker naar buiten.Vriendschap: de baas heeft altijd een vriend bij zich waardoor contact leggen makkelijker wordt.”

Reactie Cosis en Bartiméus

Cosis Haren wil niet inhoudelijk reageren op het conflict met de Harenaar in verband met zijn privacy. Een soortgelijke reactie ontvingen wij van Bartiméus. Deze voegt eraan toe dat zij niet beslist over een indicatie, doch de verzekeraar wel adviezen geeft. Volgens Gerard Uilenberg heeft Bartiméus expliciet negatief geadviseerd.

Foto: Gerard Uilenberg wil zijn vrijheid.