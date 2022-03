Waarom krijgt Gerard Uilenberg in Haren geen blindegeleidehond?

Door: Redactie

Wie minder dan 2% gezichtsvermogen heeft is blind. Wie blind of zeer slechtziend is heeft in ons land recht op een blindengeleidehond, die wordt vergoed uit de zorgverzekering. Zo’n hond zorgt ervoor dat iemand er weer op uit kan om onderdeel te blijven van de samenleving. Gerard Uilenberg (50) uit Haren is blind, maar krijgt tóch geen hond. Wat is hier aan de hand?



“Ik was heel actief”

Zelf zou hij de krant hierover niet hebben gebeld, maar een buurtgenoot deed dat wél. Gerard Uilenberg vertelt desgevraagd hoe hij van het kastje naar de muur wordt gestuurd en het zonder hond moet stellen. “Het maakt me verdrietig, emotioneel, boos en gefrustreerd”, zegt hij. “Ik voel me ongelukkig, omdat ik nauwelijks de straat op durf. Vroeger was ik heel actief, maakte radioprogramma’s, was verslaggever van Haren FM, verzorgde zangoptredens en organiseerde feesten. Maar ja, toen kon ik nog een heel klein beetje zien. Nu ik links minder dan 0,5% gezichtsvermogen heb en rechts 1% durf ik niet meer weg.”

Je zou denken dat Uilenberg in aanmerking komt voor een hond, maar twee officiële instanties staan een indicatie in de weg: Cosis en Bartiméus. De Harenaar is bedroefd door deze situatie en denkt dat de oorzaak ligt in een conflict dat hij heeft met dienstverlener Cosis. Lees het verhaal in Haren de Krant die 15 maart verschijnt en wordt verspreid tussen 16 en 23 maart.