Waarom? Leegstand in Harense appartementen

Door: Redactie

Aan de Vondellaan (nummers 78 en verder) in Haren staan verschillende appartementengebouwen. De appartementen die worden beheerd door NMG Vastgoed te Nijmegen staan al geruime tijd leeg. Buurtgenoten tipten de krant, want ze storen zich aan deze leegstand. Eén van hen zegt: “Het lijkt structureel beleid van NMG te zijn. In deze tijd van woningnood zeer opmerkelijk.”

Stapsgewijs

Navraag bij eigenaar/beheerder NMG levert geen enkele duidelijkheid op over de motieven voor de leegstand. In vage bewoordingen laat woordvoerder Alexander Post namens NMG eigenlijk niets weten. Hij zegt: “De betreffende appartementen aan de Vondellaan in Haren worden momenteel stapsgewijs aangeboden op de markt, zowel voor verkoop als verhuur. Dit doen wij met het oog op een zorgvuldige en doelgerichte plaatsing, waarbij we actief zoeken naar geïnteresseerden. De eerste twee verkoopappartementen zijn inmiddels op Funda geplaatst.” Helaas blijkt dat laatste voor zover wij het zien (nog) niet het geval. Natuurlijk is NMG vrij om zo te handelen, maar het blijft toch vreemd.

Strategie

Wat bedoelt NMG met ‘zorgvuldige en doelgerichte plaatsing’? Op die vraag weet Post zelf het antwoord eigenlijk ook niet, want bij navraag zegt hij: “Met ‘zorgvuldige en doelgerichte plaatsing’ bedoelen wij dat we een afweging maken over hoe we de woningen het beste op de markt kunnen positioneren.” Het zijn lege begrippen. Voorlopig blijft het dus gissen naar de echte redenen. De appartementengebouwen zien er overigens niet welvarend uit en in één woning werd in januari een drugslab opgerold. Wellicht dat de leegstand te maken heeft met het creëren van schaarste om prijzen op te stuwen. Wat ook kan is dat de eigenaar het pand als geheel wil herontwikkelen, maar volgens de gemeente staat er geen ontwikkeling gepland op deze adressen. Leegstand als strategie, wie het snapt mag het zeggen.