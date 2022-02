Waarom lopen sloten over en tunnels vol in Haren? “Calamiteitenplan Hunze en Aa’s in werking”

Door: Redactie

Onze navraag naar de hoge waterstand in Haren leert dat bij Waterschap Hunze en Aa’s inmiddels het calamiteitenplan in werking is getreden. Dat plan is bedoeld voor situaties waarin de waterstanden hoger zijn dan normaal en dat is (zichtbaar voor iedereen) nu het geval. Het is geen alarmfase, hoewel vandaag wel een speciaal team wordt gevormd bij Hunze en Aa’s (waar Haren onder valt) om de situatie onder controle te houden.

Volgens een woordvoerder van Hunze en Aa’s is er inderdaad sprake van een uitzonderlijke situatie, die wordt veroorzaakt door hoog water in de Waddenzee. Zij zegt: “Normaal kunnen we in periodes van ongeveer zes uur veel water kwijt op zee, maar doordat daar de waterstand van 3,80 m is bereikt, lukt dat niet zo goed.” Volgens de woordvoerder springt inmiddels Rijkswaterstaat bij door ook de kleine zeesluis bij Farmsum af en toe te openen, zodra de zee weer wat water kan verwerken. Vandaag wordt overlegd of extra maatregelen nodig zijn om het water in Groningen te beteugelen.



Hoog Drenthe

Veel water komt uit het zuiden. “Drenthe ligt hoger dan Groningen, dus het water komt deze kant op. We hebben gelukkig veel mogelijkheden om water af te voeren via de Hunze en Drentse Aa en daar vertragen we nu het water een beetje, zodat het niet allemaal tegelijk naar Groningen stroomt”, aldus de woordvoerder van het Waterschap Hunze en Aa’s. In het bekenstelsel van de genoemde rivieren ontstaat dus nu als het ware (vrij vertaald) een parkeerplaats voor water.

De langdurige regenval is de belangrijkste oorzaak van de wateroverlast in onze regio. Hoewel de situatie ‘niet normaal’ is, is de situatie onder controle en zal de waterstand vanzelf weer dalen als het droger wordt.

