Waarschuwing: nepagenten proberen u te misleiden

Door: Redactie

In Haren zijn onlangs door nep-agenten van de politie pogingen gedaan om argeloze mensen geld en goederen af te troggelen.

De oplichters belden op en stelden zich voor als politie, die een onderzoek deed naar inbraken in de wijk. Men probeerde een afspraak te maken om langs te komen om waardevolle spullen in veiligheid te brengen. Het spreekt vanzelf dat de politie dit nooit zou doen.

Wordt u gebeld of krijgt u iemand aan de deur met een dergelijk verzoek: trap er niet in. Bel de politie 0900-8844 of 112 bij heterdaad.