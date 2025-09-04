Walk into the Light in Haren: samen wandelen van donker naar licht

Nieuws:

Door: Redactie

Op woensdag 10 september 2025 vindt in Haren de bijzondere ochtendwandeling “Walk into the Light” plaats. Deze wandeling maakt deel uit van de Week van de Suïcidepreventie en is bedoeld voor iedereen die geraakt is door het thema: mensen met eigen ervaringen, nabestaanden, betrokkenen en anderen die hun steun willen tonen. Bij zonsopgang staan we samen stil bij verlies, herdenken we wie ons ontvallen zijn en bieden we elkaar steun en verbondenheid. Dat doen we in een sfeer van respect en verbondenheid, op een manier die bij jou past: in stilte of in gesprek en altijd in je eigen tempo. Het is een bijzonder moment om samen letterlijk en figuurlijk van het donker naar het licht te lopen.

Wanneer en waar

Datum: woensdag 10 september 2025

Tijd: verzamelen om 6.15 uur en vertrek om 6.25 uur

Plaats: Parkeerplaats bij Kaap Hoorn, Kaapse Baan 1 in Haren

Kosten: deelname is gratis

Route: een rustige en toegankelijke wandeling van circa 3 kilometer, geschikt voor iedereen die mee wil doen.

Na afloop: gezamenlijk ontbijt, om in een warm samenzijn ervaringen te delen en de dag samen te beginnen.

Meer weten?

Kijk voor meer informatie op de website: https://walkintothelight.nl/editie/2025-editie/groningen/haren/.

Aanmelden

Meelopen kan alleen na aanmelding via de website:

https://walkintothelight.nl/doe-mee/aanmelden/.

Organisatie

De wandeling in Haren wordt georganiseerd door Lentis, Universitair Centrum Psychiatrie, BuurtzorgT en de Stichting Suïcide Preventie Centrum, in samenwerking met 113 Zelfmoordpreventie en vele lokale vrijwilligers. Samen willen zij een signaal van hoop afgeven en laten zien dat niemand er alleen voor staat.

Waarom meedoen?

Omdat een gezamenlijk begin van de dag troost, kracht en verbondenheid kan geven. Omdat we samen het verschil kunnen maken. En omdat we met elkaar laten zien: er is altijd een weg naar het licht.