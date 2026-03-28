Wandeldoel Eendenkooi – u kunt meelopen op 31 maart

Met enige regelmaat plaatsen we op onze website een wandeldoel, afkomstig uit de reeks Wandeldoelen van Westerholm in Haren. Daar kunt u routes met een doel bij de receptie ophalen en meenemen op pad.

Wandeldoel Westerholm

Op dinsdag 31 maart 2026 start er om half tien vanuit Westerholm, hoofdingang, Irenelaan 1 onder begeleiding een wandeling naar de voormalige eendenkooi in het Quintusbos. De wandeling is ongeveer 10 km lang. Deze oude kooi uit de 16e eeuw was in het bezit van het Huis te Glimmen. We lopen in een kalm tempo via de Westerse Drift, de Lutsborgsweg en de Kooiweg naar onze bestemming. Onderweg en bij de Kooi worden bijzonderheden verteld. Iedereen kan meewandelen. Op de terugweg is er gelegenheid om bij Sassenhein een kop koffie al dan niet met wat lekkers te drinken. We kijken naar u uit, deelname is gratis.

De komende tijd vindt u hier regelmatig stukjes over een wandeldoel in Haren. Startpunt is veelal Westerholm maar plan is om soms ook vanuit het Clockhuys te starten. U vindt gedrukte kaarten van de doelen bij de entree van Westerholm aan de Irenelaan. Daar staat een wisselend aanbod, een lijst met alle wandelingen is bij de receptie opvraagbaar. Hieronder de nieuwe, wat langere, wandeling naar de eendenkooi, WH022. Veel wandelplezier en mocht u dinsdag de 31e maart mee willen lopen, laat dat dan weten via bestuurvrienden@westerholm.nl. Een deel van de wandelingen is via de site van Westerholm onderaan in activiteiten te vinden.

Westerholm heeft voor zijn (buurt)bewoners en andere belangstellenden een toenemend aantal wandeldoelen. De bedoeling is om mensen naar interessante plekken vanuit huis te laten wandelen en te genieten van het moois in de omgeving. Het gekozen model zorgt ervoor dat je bewuster wordt van je – eigen – omgeving. Er zijn doelen op verschillende gebieden. De meeste wandeldoelen liggen in de buurt van Westerholm, enkele zijn wat verder weg.