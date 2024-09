Wandelende modeshow tweedehands kleding in Haren. Catwalk op Rijksstraatweg naar de stad.

Nieuws:

Door: Redactie

De gemeente Groningen streeft ernaar om in 2030 volledig afvalvrij te zijn. Dit betekent dat al het afval dat ontstaat, weer grondstof moet worden voor nieuwe producten. Nog beter vindt men het natuurlijk om minder en bewuster te kopen. In dat kader organiseert de gemeente op vrijdag 13 september een modeshow met tweedehands kleding. Tijdens deze modeshow creëren we de langste catwalk ooit, van Haren naar Groningen.

Zo’n 20 modellen zullen tijdens de modeshow outfits showen afkomstig van tweedehands kledingwinkels uit Haren en Groningen. Het doel is om mensen te inspireren om op een duurzame manier aan kleding te komen. Let op, het is dus een bewegende modeshow tussen Haren en Groningen, met Raadhuisplein als startplaats.

Programma:

Starttijd: 12:00 uur

Locatie Start: Raadhuisplein, Haren. De Wethouder zal een korte toespraak geven bij de start van de show.

Route: Na de toespraak vertrekt de stoet richting Groningen.

Begeleiding: Er zijn twee professionele verkeersregelaars aanwezig.