Wanneer gaan Harenaars hun huis eens verkopen?

Nieuws:

Door: Redactie

Op de verkoopsite van de NVM, Funda, staan op dit moment slechts 20 huizen in Haren te koop, waarvan 11 al nagenoeg verkocht zijn. Potentiële kopers kunnen dus op dit moment kiezen uit slechts 9 woningen in de Groene Parel. Nienke Poppema van Unistee Makelaars noemt dit een ‘dieptepunt’ in de markt.

Vandaag was in het nieuws dat huizenprijzen weer 6% zijn gestegen (landelijk) en daarmee is duidelijk dat de woningmarkt zich in een vacuüm bevindt. Als men in Haren geen huis kan kopen zal men zijn eigen woning ook nog niet in de verkoop doen en daardoor raakt de markt dus ‘verstopt’. Wat zou het mooi zijn als er een website bestond waar mensen hun huis alvast konden laten zien wanneer ze de intentie hebben het te verkopen zodra ze een nieuwe woning hebben gevonden. Door zo’n website zou er weer beweging kunnen komen in de markt, ook in Haren. Maar helaas, zo’n website bestaat niet.

We zullen het moeten doen met de situatie zoals die is. Gevraagd naar haar commentaar zegt Nienke Poppema: “Het is dubbel. We hebben veel mensen die een huis zoeken en daardoor kun je voor je woning echt een goede prijs krijgen. Maar er is geen doorstroom. Hopelijk brengt de lente het weer op gang.” Met andere woorden: het wordt tijd dat Harenaars hun woning te koop zetten, opdat ze daarna weer een leuke woning kunnen aankopen.