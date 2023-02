Wat gaat hier gebeuren?

Door: Redactie

Dit veld aan de Klaverlaan ligt er nu nog verlaten bij. Tot 2019 lag hier een skatebaan, maar die was verpauperd en werd door de gemeente opgeruimd. De vraag was toen: wat krijgt Haren ervoor terug? Het antwoord op die vraag komt eraan, zo begrijpen we van de gemeente.

In Haren de Krant van 22 februari komt een artikel, waarin uit de doeken wordt gedaan welke plannen er leven. In het kort: hier komt een zgn. Beweegplek plus een skatebaan. Er komen weersbestendige beweegtoestellen voor workouts in de open lucht, bankjes om te verblijven en dus ook: een moderne skatebaan. Voor dit project heeft de gemeenteraad extra budget toegezegd, bovenop de 150.000 euro ‘herstelbudget’ die nog op de bankrekening stond voor het herbouwen van de skatebaan.

Er volgen nog informatiebijeenkomsten, waar de gemeente suggesties vraagt voor de uitvoering van het plan. De openingsdatum hangt van veel factoren af, waaronder de vergunningprocedure. Gedacht wordt aan de zomer van 2024.

Haren de Krant verschijnt 22 februari.

Foto onder: De opgeruimde skatebaan, die in 2019 onveilig werd bevonden.