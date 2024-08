Wat gebeurt er eigenlijk bij Elker aan het Cantersveen?

Door: Redactie

We bezoeken een overzichtelijke kinderwereld aan het Cantersveen.

Het Cantersveen in Haren verbindt Oosterhaar met de Dr. E.H. Ebelsweg. Druk bereden, maar niet erg bekend. En juist op deze plek staat sinds de jaren 80 het Medisch Kinder Dagverblijf van Elker (jeugdzorg). Achter de saaie grijze gevels blijken erg mooie dingen te gebeuren. Haren de Krant was nieuwsgierig en bleek welkom voor een kijkje achter de schermen.

Vastgelopen

Elker is een organisatie voor jeugdhulp en onderwijs in de provincie Groningen. Waar het moeilijk wordt in een gezin doordat het kind een stoornis heeft (zoals autisme) of doordat het kind lijdt onder een problematische thuissituatie, daar staat Elker paraat. In de locatie Haren treffen we een kinderdagverblijf aan voor kinderen van ruim 2 tot 6 jaar, dat er misschien uitziet als een gewoon kinderdagverblijf, maar dat toch heel anders is. Hier komen namelijk kinderen die zijn vastgelopen op reguliere kinderopvang, op school of in het gezin. Ze kunnen er niets aan doen maar hebben soms een ontwrichtende impact op hun thuis. Daarom krijgen ze een indicatie voor zorg.

foto: José creëert een overzichtelijke wereld voor kinderen

