vrijdag 03 april 2026

Nieuws:

Wat vindt u: wel of geen koopavond in Haren?

Door: Redactie

Ondernemers in Haren worstelen al jaren met de vraag of een koopavond op vrijdag in het centrum wenselijk en haalbaar is. In de jaren 80 was de koopavond een vast gegeven en ook drukbezocht. Anno 2026 is het (landelijke) beeld anders. De vraag is nu of de consument een koopavond zou waarderen in het dorp Haren.

Doordat veel winkels op vrijdagavond gesloten zijn zullen veel mensen daarom het dorp na 18.00 uur niet meer bezoeken. Wanneer de meeste winkels open zouden zijn, zou de consument misschien juist wél naar het dorp komen op vrijdagavond.

Binnen Ondernemend Haren zijn er ondernemers die pleiten voor een voorzichtige herstart van de koopavond en dat leidt tot de volgende stelling:
“Eén keer per maand vrijdag-koopavond zou door de consument zeer gewaardeerd worden.”

Wat is uw mening? U kunt reageren via de reactieknop hieronder en uw mening daarover motiveren.

(indien u uw mening niet online wenst te zien: mail dan aan redactie@harendekrant.nl)

12 reacties

rolf zegt:

Ja ik zeg van wel. Het geeft toch mensen die moeten werken de kans om ook nog even na het werk dingen in te kunnen slaan.

Henk zegt:

Goed idee, combineer dit dan met gratis parkeren vanaf 15:00. ( liefst helemaal afschaffen) Zo maak je het centrum weer aantrekkelijk.

prat zegt:

Een koopavond is niets bijzonders maar gewoon een aantal uren waarin de winkels open kunnen zijn. Dit net als overdag. Hiervan maken de klanten wel of niet gebruik afhankelijk van hun wensen. Het zogenaamde recreatieve winkelen is in Haren daarbij nauwelijks nog aan de orde. Vrijwel alle bezoeken zijn doelgericht. Daardoor blijven op de koopavonden de meeste lokale winkels gesloten bij gebrek aan klandizie en slechts de supermarkten en grote ketens open. Er vindt dus een selectie plaats en de koopavond is daar onderdeel van.

Paul Visser zegt:

Het heeft mij verbaasd dat door een sneeuwbaleffect de een na de andere winkel zich heeft onttrokken aan het fenomeen koopavond, die daardoor nagenoeg ter ziele is gegaan.
Het idee van in ieder geval 1 keer per maand juich ik toe met dien verstande dat men dit ook een tijd moet volhouden om de belangstelling weer op te wekken.

Marijn leegstra zegt:

Ja ik vind een koopavond een goed idee gezellig winkelen in de avond en zo kunnen mensen die in de winkel werken meer verdienen ik mis de koopavonden wel erg

Bo zegt:

Ik denk dat het voor de werkende medemens wel handig is. Haal desnoods de uren van de ochtend ergens af. 2x 1.5 uur later open gaan of 4 x 45 min en de uren zijn gecompenseerd. Idd gratis parkeren scheelt wsl een hoop bezoekers.

Sjaak zegt:

Koopavond dat is zo 1990.

Bert zegt:

En de markt weer terug in de Kerkstraat. Die straat bloed helemaal dood vindt ik.

Natascha zegt:

Leuk om weer koopavonden te hebben. Ik denk dat het alleen gaat werken als parkeren dan gratis is. Het gaat niet zozeer om doelgericht winkelen, maar om de sfeer en met de markt net even iets extra’s.

Antoine zegt:

Tijdens voorjaar en zomer heeft een koopavond misschien nog wel eens zin, maar later in het jaar nauwelijks, behalve rond de feestdagen misschien. Ook is er nog het probleem van de ‘wel kijken-maar-niet kopers’ die de winkels alleen gebruiken als warme paskamers en het gewenste uiteindelijk bij een webwinkel bestellen… Bij de huidige energieprijzen gaat dat uiteindelijk flink in de papieren lopen.

Freek zegt:

Menig winkelier is gestopt met koopavonden vanwege de hangjeugd en de daarbij gratis verkregen overlast. Pak dat probleem aan en wellicht kan het weer wat worden in Haren..

Maya zegt:

Eens per maand een koopzondag is misschien wel fijn bij zomerdag

