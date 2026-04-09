Wat willen Harenaars met Hortus en Biotoop?

De gemeente Groningen heeft het rapport online gezet waarin de input van Harenaars in 2025 over de toekomst van Hortus en Biotoop op een rij wordt gezet.

In de periode december 2025 – januari 2026 heeft inwonersparticipatie plaatsgevonden over het toekomstbeeld van de Hortus en het Biologisch centrum in Haren. Inwoners konden hun mening geven over de toekomst van het gebied door het invullen van een korte (online) vragenlijst op de Stem van Groningen. Op 8 december 2025 zijn er daarnaast twee informatiebijeenkomsten georganiseerd.

De twee bijeenkomsten zijn bezocht door ongeveer 500 belangstellenden. De vragenlijst op de Stem van Groningen is door 1.700 mensen ingevuld. Hieruit blijkt dat veel mensen een grote betrokkenheid voelen bij het gebied.

De gemeente is eigenaar en wil Hortus en Biotoop behouden in de huidige functies, maar dan wel met aanpassingen waardoor het op lange termijn ook financieel houdbaar is. Het rapport met de input van het publiek leest u hier: https://gemeente.groningen.nl/file/26-04-07-3b-rapport-oispdf?utm_campaign=Nieuwsbrief+Haren+&utm_medium=email&utm_source=Mailer