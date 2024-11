Wat willen we met het Hendrik de Vries Plantsoen in Haren? In 2025 staat upgrade gepland.

Door: Redactie

Het Hendrik de Vries Plantsoen aan de Vondellaan zou je het Central Park van de Molenbuurt kunnen noemen. Het wordt voor verschillende doeleinden gebruikt door buurtgenoten, maar het ligt er wel wat rommelig bij. Wat kan er beter? Die vraag is door de gemeente Groningen voorgelegd aan 190 Harenaars die er in de buurt wonen. Het onderzoek werd uitgevoerd door Buro Hollema in Rolde.

Bijna alle ondervraagden komen vrijwel dagelijks in het plantsoen en 80% daarvan doet dit te voet. Slechts een handvol mensen beleeft nadrukkelijk de natuur of doet er aan sport. Ook wordt er door buurtgenoten jeu de boules gespeeld. Daarmee is het gebruik van het park wel zo ongeveer geschetst.

Op dit moment liggen er twee ontwerpen om het plantsoen te verbeteren en die worden straks weer besproken met omwonenden. Meer over dit project, dat in 2025 wordt uitgevoerd, in Haren de Krant die op 20 november verschijnt.



Wat Yara van Nigtevegt betreft komt er een omheinde speelplek voor honden in het plantsoen.