Webcolumn J.E. Bosch (november)

Nieuws:

Door: Redactie

WINTERTIJD…

Alweer ruim twee weken is het des avonds vroeg donker. Helemaal bij ons in de buurt want daar brandt al sedert afgelopen vrijdag de straatverlichting niet meer. Als meelevende buurtbewoner ga je dan digitaal aan de bel trekken bij de gemeente Groningen door middel van het zenden van een mailmelding. Dan blijkt dat er bij de gemeente Groningen heel aardige jongens en meisjes zitten die blijkbaar wel samen gezellig op een verlicht en verwarmd terras op de Grote Markt verblijven maar hun antwoordende taak digitaal aan de computer hebben toevertrouwd. Die computer antwoordt als volgt: “Fijn dat u de moeite neemt een melding te doen, zodat we samen de ruimte schoon, heel en veilig kunnen houden”. Volgt nog een omschrijving van de vermelde klacht, de desbetreffende locatie en zelfs de coördinaten daarvan. Er volgt dan nog een heel verhaal met diverse links naar andere gegevens, waardoor je, alles gelezen hebbend, een dik uur verder bent.

Niettemin ben je toch hoopvol gestemd. Het duistere euvel zal ongetwijfeld wel snel worden verholpen. Maar bij het ter website gaan van deze column is het nog altijd donker bij ons in de buurt. Maar gelukkig komen er strakjes vele kindertjes langs met sfeervolle Sint Maartenlampjes.