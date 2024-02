Weer gedoe over hertenkamp – ‘uitsterfbeleid’

Door: Redactie

De herten in het Boeremapark te Haren staat weer ter discussie en dat is niet de eerste keer. Was het lang geleden de gemeente Haren die de dieren om financiële redenen uit het park wilde hebben (kwam verzet tegen), later dreigden er overheidsmaatregelen met hetzelfde doel (die werden weer ingetrokken) en nu zijn het dierenwelzijns-argumenten waarom wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) er vanaf wil. De mensen van Stichting Burgemeester Boeremapark en de bezoekers zijn geschrokken en zij vinden Harense politici aan hun zijde.

Stichting teleurgesteld

Volgens Cor Harms is het ongeloof groot dat de gemeente de hertenpopulatie in het park wil laten uitsterven. De bok moet worden gesteriliseerd en zo moet de groep de komende jaren als het waren uitsterven. Harms: “De gemeente Groningen heeft de Stichting Burgemeester Boeremapark begin deze maand laten weten toch voornemens te zijn om een uitsterfbeleid voor het hertenkamp toe te passen. Een besluit hierover door het college is in voorbereiding. Op termijn betekent dit het einde van het breed gewaardeerde en gekoesterde hertenkamp in het Boeremapark. Veel inwoners van Haren zullen dan ook niet blij zijn met dit gemeentelijk voornemen.” Harms vindt dit besluit ook niet passen in het goede contact tussen zijn stichting en de gemeente. Hij stelt in een persbericht: “Gemeente en Stichting werken al vele jaren samen op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Dat heeft de afgelopen drie jaar geresulteerd in de uitvoering van een omvangrijk herstelplan. De waardering hiervoor is groot, het park ligt er weer prima bij. De ‘mededeling’ van de gemeente over het hertenkamp is bij de stichting dan ook hard binnengekomen. Temeer omdat in een goede samenwerking eerst van gedachten wordt gewisseld en argumenten worden uitgewisseld, voordat een besluit wordt genomen. Blijkbaar was er in dit geval even geen ruimte voor participatie.” De Stichting Burgemeester Boeremapark zet zich sinds 2010 in voor het herstel en behoud van het park. Het hertenkamp is wat de Stichting betreft onlosmakelijk met het park verbonden. Er is de Stichting dan ook alles aan gelegen om sluiting te voorkomen en het Boeremapark inclusief hertenkamp te behouden voor huidige en toekomstige generaties Harenaren.

Raad

Raadslid voor Stadspartij 100% voor Groningen, Mariska Sloot: “Al jaren is hier een hertenkamp en dit heeft nog nooit voor problemen gezorgd of voor een onveilige situatie voor de dieren. Het is daarom ook dat er in die omgeving geen vuurwerk mag worden afgestoken tijdens de jaarwisseling. Tot het bestuur begin deze maand bezoek kreeg van de wethouder, die (geheel tegen de recente uitspraken van minister Adema in, hen op hoogte stelde van het voorgenomen uitstervingsbeleid van de hertjes door het college. Op 5 maart gaan ze beslissen. Met als argument dat het in het coalitieakkoord staat.” Sloot vindt Ietje Setz-Jacobs (VVD) aan haar zijde in de kritiek. Sloot vraagt zich bovendien af waarom buurtbewoners hier helemaal niet bij worden betrokken, terwijl participatie óók hoog op de agenda staat van dit College.

Dagblad van het Noorden vroeg de wethouder om een toelichting, maar die wilde of kon zij niet geven. Wordt vervolgd.