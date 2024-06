Wethouder Carine Bloemhoff opent de educatieve route in het Scharlakenbos

Door: Redactie

Deze week opent wethouder Carine Bloemhoff de educatieve route bij de ingang van het Scharlakenbos in Haren (Geertsemaweg 1). Leerlingen van groep 6 van CBS de Borg zijn bij de opening aanwezig. Zij mogen als eerste de route bewandelen.

De afdeling Natuur- en Duurzaamheid Educatie van de gemeente Groningen heeft aan de hand van NPO-gelden de educatieve route ontwikkeld. NDE wil op deze manier basisscholen ondersteunen bij het geven van natuuronderwijs buiten het leslokaal.

De route is ook toegankelijk voor andere belangstellenden. Voor volwassenen is er verderop in het bos een kortere route te bewandelen. Naast deze route in het Scharlakenbos zijn er ook routes in het Noorderplantsoen en in Ten Boer.

De educatieve route bewandel je aan de hand van digitale plattegronden op een mobiele telefoon. De digitale plattegrond kan je openen door de QR-code op het informatiebord te scannen. Op de plattegrond staan alle locaties met een verhaal. Klik op de locatie en ontdek wat je over deze bijzondere plek kunt ontdekken! Het is mogelijk om alle locaties te bezoeken, of slechts een gedeelte. Die keuze is aan de wandelaar.