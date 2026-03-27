Wethouder naar Camping de Kleine Wereld in Onnen

Door: Redactie

Zaterdag 28 maart om 15.45 uur verricht wethouder Jannette Bosma (Dorpswethouder voor Haren) de officiële opening van de vernieuwde natuurspeeltuin op Camping De Kleine Wereld aan de Dorpsweg in Onnen.

Deze camping is sinds twee jaar helemaal terug als toeristische trekpleister in onze regio. Niet alleen wordt er door mensen ‘van ver’ gekampeerd, ook voor inwoners van Haren en directe omgeving zijn het terras en de bistro goede redenen om even bij de camping langs te gaan.

Wethouder Jannette Bosma (Partij voor de Dieren) is sinds 28 januari in functie. Ze is ook Dorpswethouder voor Haren.

Haar portefeuille:

Landbouw & Platteland

Eiwittransitie

Natuur & Ecologie

Dieren

Circulaire Economie

Cultuur