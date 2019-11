Wethouder op pad met bloemen langs mantelzorgers

Door: Redactie

Vrijdag was wethouder Inge Jongman (CU) op pad in Haren om mee te doen met de acties in het kader van de landelijke Mantelzorgdag. Jongman bezorgde bloemen bij mantelzorgers aan de Meerweg en Essen. Zij werd begeleid door Don ten Brink, manager van Torion in Haren.

Aan de Meerweg, op een woonboot, woont een moeder die met tomeloze inzet haar zoon met het syndroom van Down verzorgt (zie boven). Zij toonde zich blij met het gebaar van de wethouder. In Essen woont een moeder die zich met hart en ziel inzet voor de zorg van haar twee zonen (tweeling), die met zware lichamelijke beperkingen zijn geboren. Ook zij nam met een glimlach het kleurige eerbetoon van wethouder Jongman in ontvangst. Foto onder.



De boodschap van de gemeente en maatschappelijke organisatie Torion luidt: “Als mantelzorger heeft u een belangrijke rol in het leven van degene voor wie u zorgt. Wij willen op deze dag stil staan bij het waardevolle werk dat u verricht en onze waardering tonen voor de ondersteuning die u biedt. Vandaag biedt de gemeente Groningen en het gebiedsteam Haren u of uw naasten daarom een bos bloemen aan als symbolisch gebaar en wij hopen dat u zich hierdoor gesteund voelt.”