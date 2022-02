Wethouder verklaart namens PvdA de liefde aan Haren. Biotoop en Hortus moeten behouden blijven.

Door: Redactie

Wethouder Carine Bloemhoff heeft zich namens de PvdA reeds in de verkiezingscampagne gestort. Daarvoor heeft zij Haren letterlijk de liefde verklaard.

De verkiezingsboodschap is vormgegeven als een briefkaart die in Haren bij veel mensen is bezorgd. De aanhef is ‘Lieve bewoner’ en vervolgens doet zij namens haar partij een paar uitspraken die in Haren goed in de smaak zouden kunnen vallen. Zo pleit zij voor meer betaalbare huizen in Haren en voor het behoud van zowel De Biotoop als Hortus Haren.

Met name het statement over Biotoop en Hortus is van belang. Beide locaties aan de Kerklaan hebben een maatschappelijke functie en zijn tegelijk voor hun voortbestaan afhankelijk van de gemeente, die op het punt staat om ze over te nemen van de Rijksuniversiteit RUG. De PvdA wil beide functies behouden.

De Biotoop, creatief broeinest en woongebouw, biedt werk, huisvesting en ontplooiingsmogelijkheden aan honderden mensen (en hun klanten in Haren). De Hortus is een groene long en staat zowat symbool voor het groene denken van Haren. Toen bekend werd, dat de gemeente deze tientallen hectares ‘heilige grond’ gaat overnemen ontstond bij een aantal mensen de vrees dat dit de eerste stap zou zijn naar woningbouw. Het lijkt erop dat de PvdA dit heeft aangegrepen als item voor de ‘Harense’ verkiezingen met als doel de harten van Harenaars te veroveren.

Uit liefde voor Haren, dat is de slogan waarmee de tekst wordt afgesloten.



Carine Bloemhoff houdt van Haren, zegt zij op de kaart.