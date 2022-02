Wethouder zegt dat ook Harense scholen profiteren van beleid Gemeente Groningen: “Er liggen miljoenen klaar”

Door: Redactie

Wethouder Onderwijs Carine Bloemhoff zegt dat er nu en in de toekomst miljoenen euro’s zullen worden geïnvesteerd in Harense scholen. “Dat is mede te danken aan het huidige college, waar de PvdA deel van uitmaakt”, zegt ze. Tja, in de opmaat naar de verkiezingen is de scheidslijn tussen wethouderschap en lijsttrekkerschap soms vaag. Toch zegt Bloemhoff nu vooral als wethouder te spreken. Geen verkiezingspraatje. Als het gaat om onderwijshuisvesting hebben de huidige coalitie én de herindeling Haren zeker geen windeieren gelegd, zo is de strekking van haar betoog. Hoe zit dat?

60 miljoen

Scholen in Haren financieren hun eigen onderhoud (net als overal). Dat kunnen ze betalen uit hun reguliere inkomsten die zij van het Rijk ontvangen. Voor de huisvesting zelf is echter de gemeente verantwoordelijk. Wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) heeft in de hele gemeente voor 2020-2023 maar liefst 60 miljoen euro opzij gezet en de Harense scholen profiteren daarvan volop mee.

Wachtlijst

Volgens Carine Bloemhoff weten scholen inmiddels precies wanneer ze aan de beurt zijn als het gaat om verbouw of nieuwbouw. De shortlist Haren:

CBS de Borg (uitbreiding): 2021 (afgerond)

Quintusschool (renovatie en aanbouw): 2022 planvorming

Het Mozaïek (extra lokaal): 2022 bouw

Peter Petersenschool (uitbreiding): 2022 bouw

Brinkschool en IKC (nieuwbouw): 2023 bouw

Lees het hele verhaal in Haren de Krant. Deze wordt verspreid tussen 15 en 24 februari.