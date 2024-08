Wie deed aan grondruil? Redactie zoekt casus voor een artikel.

Nieuws:

Door: Redactie

De redactie van Haren de Krant zou graag een artikel schrijven over twee grondeigenaren in Haren, Onnen, Glimmen of Noordlaren, die gedeelten van hun bezit met elkaar hebben geruild. Wellicht met een onderhandse vastlegging of juist met een officiële vastlegging door een notaris.

Het komt ook geregeld voor dat mensen zich beklagen over ‘landjepik’ van de buurman. Da’s minder prettig. Het lijkt ons daarom nuttig om eens te beschrijven hoe het ruilen goed kan worden geregeld. We zoeken daarom twee grondeigenaren die dit in goede harmonie hebben geregeld en daarover wel iets willen vertellen.

Tips zijn welkom: redactie@harendekrant.nl