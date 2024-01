Wie helpt knotten?

Nieuws:

Door: Redactie

Op 26 januari gaan vrijwilligers wilgen knotten bij Zonnepark de Mikkelhorst.

Het is een initiatief van Stichting Duurzaam Haren. De wilgen staan langs de buitenrand van het park en langs een sloot op het terrein. De wilgen zijn daar geplant om uit te groeien als mooie knotwilgen die het zicht op het park wat ontnemen. Het zijn nu nog kleine boompjes, want de helft ervan is twee jaar geleden aangeplant. Het knotten kan gewoon staande gebeuren. Het terrein is zeer nat, dus laarzen aan is wel heel verstandig. Met 3 tot 4 mensen is de klus in een paar uurtjes klaar.

Ervaring is niet nodig. Wout Veldstra zal het werk begeleiden. Verzamelen op 26 januari om 14 uur bij het toegangshek van de Mikkelhorst. Opgeven graag vóór 24 januari 2024 per mail bij woutveld@gmail.com.