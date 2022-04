Wie schenkt laptop of notebook aan Oekraïense kinderen in Nesciohotel?

Door: Redactie

Sandra Kailola uit Haren doet een oproep. Ze wil kinderen in het Nesciohotel ondersteunen bij het onderwijs en daar zijn laptops en notebooks bij nodig. Wie heeft er eentje liggen?

De kinderen uit Oekraïne volgen nu onderwijs in Haren en Groningen. Ze kunnen ook online lessen volgen. Heeft u een notebook of laptop over, dan kan deze worden ingeleverd bij Fysiotherapie Raadhuisplein, Raadhuisplein 14, Haren. Inbrengen kan op werkdagen van 8-12 uur.