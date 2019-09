Wie verdient de provinciale vrijwilligersprijs 2019?

Nieuws:

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs is gestart. Ook dit jaar waardeert de provincie het vrijwilligerswerk met vier prijzen van elk 3.000 euro. Deze prijzen zijn te winnen in de categorieën ‘zorg’, ‘leefbaarheid’, ‘jeugd’ en ‘sport’. Een vrijwilligersorganisatie aanmelden kan tot 1 oktober via www.provinciegroningen.nl/vrijwilligersprijs.

De Provinciale Vrijwilligersprijs is bedoeld voor organisaties die op een buitengewone, aansprekende en succesvolle manier met vrijwilligers werken. Daarmee wil de provincie het vrijwilligerswerk ondersteunen en laten zien dat iedereen die vrijwilligerswerk doet, een belangrijke bijdrage levert aan onze samenleving. Dit jaar reikt de provincie de prijs voor de negentiende keer uit.



Inzet belonen

In onze provincie zijn heel veel groepen vrijwilligers actief. In de zorgsector en bij sportverenigingen bijvoorbeeld, maar ook in de dorpen en wijken spelen vrijwilligers een belangrijke rol bij het verbeteren van de leefbaarheid. Omdat de provincie vrijwilligerswerk voor en door jongeren in het bijzonder waardeert, wil zij ook hun inzet belonen.



Inschrijven tot 1 oktober

De inschrijving voor de Provinciale Vrijwilligersprijs sluit op 1 oktober. Daarna selecteert de jury acht genomineerden die op de website van de provincie Groningen worden gepresenteerd. Wie de jury wil helpen kan stemmen op deze genomineerden. Dat kan van 19 tot 31 oktober. Op 9 december worden de prijzen uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in het provinciehuis.