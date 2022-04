Wie wil voor één concert meespelen met 100-jarige Harmonie Patrimonium?

Nieuws:

Door: Redactie

Harmonie Patrimonium uit Groningen bestond vorig jaar maar liefst 100 jaar. In 2021 stond ook een groot galaconcert gepland in ‘De Oosterpoort’ in Groningen. Vanwege Corona is dit uitgesteld naar 10 september a.s. Het orkest zal die avond stukken uit het ruime archief laten horen. Tevens zal de wereldpremière zijn van een door Peter Kleine Schaars speciaal voor Harmonie Patrimonium gecomponeerd muziekwerk.

De avond zal gepresenteerd worden door de Groningse zangeres Davine, tevens zal ze zelf ook enkele stukken ten gehore brengen.

Voor dit concert zijn we op zoek naar (ex-)muzikanten die deze avond muzikaal met ons mee willen vieren als deelnemend muzikant.Enkele repetities op donderdagavond zijn hiervoor wel noodzakelijk.

Zie informatie hieronder.