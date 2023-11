Wie wordt onze bezorger vanaf januari 2024?

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant zoekt voor twee wijken een nieuwe bezorger. Hieronder staat informatie over de wijken. De krant wordt 1 x per maand bezorgd, het is dus een maandelijkse klus.

Wie interesse heeft wordt gevraagd een mail te sturen aan hein.bloemink@gmail.com

Jongeren

Ben je scholier of student, dan is dit vooral een leuke bijverdienste waarbij je zelf bepaalt wanneer je loopt. Je hebt de tijd van dinsdag tot en met vrijdag.

Volwassenen

Bent u een volwassen persoon of zelfs (wat men noemt) een senior? We hebben verschillende senioren in onze wijken die het bezorgen zien als een leuke manier om gezond te bewegen.

Wijk 24

felland 0-50

onnerweg

molenkampsteeg

hoogveld

Looptijd: 1 uur en 45 minuten

Wijk 36:

rummerinkhof

ossewei

zorgvrij

mikkenkamp

emdaborg

lusthorst

nieuwe stationsweg

stationplein

middelhorsterweg

oude middelhorst

Looptijd: 2 uur