WIJ Groningen ontsloeg medewerker op staande voet

Nieuws:

Door: Redactie

WIJ Groningen, gelieerd aan WIJ Haren, heeft geen halve maatregelen getroffen toen een medewerker via social media ongewenste en grensoverschrijdende contacten onderhield met mensen voor wie hij zorg droeg. Waar deze persoon werkte is officieel niet bekendgemaakt. WIJ geeft de volgende schriftelijke verklaring af.

“WIJ Groningen heeft recent afscheid genomen van een medewerker wegens grensoverschrijdend gedrag jegens inwoners. Na zorgvuldige afweging is besloten tot ontslag op staande voet. Het gedrag van deze medewerker was naar ons oordeel onacceptabel en betrof geen eenmalig incident. WIJ Groningen staat voor integriteit en betrouwbaarheid; inwoners moeten te allen tijde op onze medewerkers kunnen vertrouwen. Wanneer dat vertrouwen wordt geschaad, past er geen andere maatregel dan directe beëindiging van het dienstverband.

Op 6 maart heeft WIJ Groningen de politie verzocht om aanvullend onderzoek te doen naar de handelingen van deze medewerker, nadat wij signalen ontvingen dat er mogelijk meer was voorgevallen dan aanvankelijk bekend. Dit onderzoek door de politie staat los van ons besluit tot ontslag; de arbeidsrechtelijke procedure is afgerond voordat het politieonderzoek werd afgerond.

WIJ Groningen betreurt deze situatie ten zeerste, met name omdat inwoners hiermee zijn geconfronteerd. Onze eerste zorg gaat dan ook uit naar de betrokken inwoners. Indien daar behoefte aan bestaat, overwegen wij een bijeenkomst te organiseren om in gesprek te gaan en eventuele vragen te beantwoorden. Inwoners die behoefte hebben aan contact of ondersteuning kunnen zich melden bij één van onze WIJ-locaties in de gemeente Groningen of telefonisch contact opnemen. Informatie hierover staat op www.wij.groningen.nl

WIJ Groningen benadrukt dat dit een incident betreft dat in onze lange bestaansgeschiedenis niet eerder is voorgekomen. Tijdens een interne bijeenkomst heeft Mirjam Kuin, voorzitter van de raad van bestuur, het vertrouwen uitgesproken in onze medewerkers en de professionele houding die zij dagelijks tonen in het werk voor en met onze inwoners.”