Woensdag 19 november, 2025
Nieuws:

Wijnactie Lions Club Groningen Host komt ten goede aan Harens logeerhuis met dagbesteding

Door: Redactie

Thomas en Lauran runnen aan de Meerweg in Haren Ludiek, de dagbesteding annex logeerhuis waar mensen met een lichamelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten. In Haren de Krant van december gaan we dit sympathieke initiatief eens verkennen. Nu is er al te melden dat de Lions Club Groningen Host een wijnactie heeft georganiseerd, waarvan de opbrengst gaat naar Ludiek. Met dit geld wil Ludiek een (2e-hands) rolstoelbus aanschaffen.

Meer over de actie en over Ludiek in de link hieronder.
 

 

https://www.ludiek.eu/wijnactie-lcgh

2 reacties

Johan Wouthuis zegt:

Wat een prachtig initiatief van een top stel! Ik zal een aantal doosjes bestellen. Mooi bericht.

S. Kremer zegt:

Mooie actie! En goed dat Haren de Krant dit plaatst i.v.m. naamsbekendheid. Ik heb er nl nog nooit van gehoord, en dat met twee jongvolwassen zoons met een beperking.

