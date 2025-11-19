Wijnactie Lions Club Groningen Host komt ten goede aan Harens logeerhuis met dagbesteding

Nieuws:

Door: Redactie

Thomas en Lauran runnen aan de Meerweg in Haren Ludiek, de dagbesteding annex logeerhuis waar mensen met een lichamelijke beperking elkaar kunnen ontmoeten. In Haren de Krant van december gaan we dit sympathieke initiatief eens verkennen. Nu is er al te melden dat de Lions Club Groningen Host een wijnactie heeft georganiseerd, waarvan de opbrengst gaat naar Ludiek. Met dit geld wil Ludiek een (2e-hands) rolstoelbus aanschaffen.

Meer over de actie en over Ludiek in de link hieronder.



https://www.ludiek.eu/wijnactie-lcgh