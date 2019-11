Wildplukwandeling in de Biotoop op 1 december

Nieuws:

Door: Redactie

Tijdens de wildplukwandeling gaat u op pad om te kijken wat er te plukken en te rapen is in dit seizoen. Zelfs begin december kun je nog zo’n 15-20 eetbare planten vinden.

Voordelen

Een paar van de wildpluk voordelen: het is gratis, je bent veel buiten, de hele wereld is je moestuin, de smaken zijn sterrenrestaurant-waardig, volgens onderzoek zijn de meeste wilde planten gezonder dan de o-zo-gezonde boerenkool en je leeft met de seizoenen.

In de Biotoop vind je meer dan 60 verschillende eetbare bloemen, planten, struiken en bomen.

Men leert je met ‘oerogen’ naar het landschap te kijken: een bron van voeding, medicijnen, materialen, verfstoffen, gereedschap, zeep, wierook, touw en vele andere toepassingen.

Sinds het bestaan van de mensheid hebben we vrijwel volledig geleefd als jager en verzamelaar. Pas één procent van de tijd leven we ook van de landbouw. Het verzamelen zit dus in ons DNA verankerd. En dat oergevoel ontdekt u.

Biotoop

De wildplukwandeling vindt plaats op het terrein van de Biotoop, een woon/werk complex van acht hectare waar zo’n 300 mensen wonen en werken. De Biotoop is gelegen naast de Hortus Botanicus.

Datum: – zondag 1 december 2019

Prijs: €20 voor volwassenen, €10 voor jongeren en €5 voor kinderen

Meer informatie: marin@groeneavonturen.nl https://www.groeneavonturen.nl/events/wildplukwandeling-biotoop/